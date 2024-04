O Manchester United garantiu, pelo segundo ano consecutivo, a presença na final da Taça de Inglaterra, após derrotar o Coventry nas grandes penalidades (3-3 foi o resultado ao fim de 120 minutos).

Bruno Fernandes, capitão dos «red devils» foi o rosto do sentimento agridoce da equipa, que chegou a estar a vencer por 3-0, mas permitiu à equipa do segundo escalão do futebol inglês restabelecer a igualdade no marcador durante o segundo tempo.

O internacional português destacou a importância do clube marcar presença em Wembley, tal como explicou Darren Fletcher, antigo jogador do Manchester United.

«É importante chegar novamente à final da Taça de Inglaterra, nem todas as equipas conseguem chegar a esta fase muitas vezes. O Darren Fletcher falou connosco antes do jogo, ele que fez parte de uma das melhores equipas do Manchester United, nos últimos anos. Esteve três vezes na final da Taça de Inglaterra, jogou doze anos no clube e esteve, provavelmente, na melhor fase dos «red devils» nestes últimos anos», começou por referir.

«O Darren mostrou-nos o quão difícil é estar na Taça de Inglaterra e a importância que devemos dar a este momento. Devemos estar frustrados pela forma como o jogo terminou, mas ao mesmo tempo felizes por estarmos, pelo segundo ano consecutivo, na final da competição. Agora é lutar para que o desfecho seja diferente do da época passada», acrescentou o médio.

Recordar que na última época, o Manchester United perdeu na final da Taça de Inglaterra, por 2-1, precisamente contra o rival Manchester City. Bruno Fernandes apontou o único golo dos «red devils», sendo que Gündogan foi o herói da partida ao apontar um «bis».