O Manchester United sofreu nesta quinta-feira uma dolorosa derrota por 1-0 em casa do Brighton, com um penálti cometido por Luke Shaw no último minuto dos descontos da partida em atraso da 32.ª jornada da Premier League.

Na deslocação ao terreno do Brighton, Ten Hag apostou em Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze titular, os red devils criaram algumas oportunidades, mas foram incapazes de concretizar as oportunidades que criou, num jogo que teve momentos «quentinhos».

Nos últimos minutos, já depois De Gea ter feito algumas defesas importantes, Luke Shaw tocou com a mão na bola dentro da área no que seria o derradeiro lance da partida e o VAR alertou o árbitro para a grande penalidade.

Sem acusar a pressão, o argentino Alexis Mac Allister marcou o penálti de forma perfeita e assegurou a segunda vitória da equipa de Roberto de Zerbi esta época sobre o Manchester United.

Os red devils perdem assim a oportunidade de subir ao terceiro lugar da liga inglesa, enquanto o Brighton sobe ao sexto lugar, quando tem menos dois jogos disputados.