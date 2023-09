O Newcastle recebeu e derrotou o Brentford por 1-0, voltando às vitórias após três derrotas seguidas para a Premier League.

Os Magpies só tinham vencido na primeira jornada (5-1 na receção ao Aston Villa), mas perderam os jogos seguintes com Manchester City, Liverpool e Brighton & Hove Albion.

Agora, no regresso após a pausa para as seleções, venceram com um único golo de Callum Wilson na conversão de um penálti aos 64 minutos.

O Newcastle tem agora 6 pontos na Premier League, os mesmos do Brentford.