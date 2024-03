O Nottingham Forest apresentou, esta segunda-feira, um recurso relativo à dedução de quatro pontos atribuída pela Liga Inglesa, por violar as regras do «fair-play» financeiro da competição.

«O Nottingham Forest confirma que interpôs, este domingo, um recurso contra a sanção de quatro pontos imposta pela Comissão, relativamente à violação do «fair-play» financeiro da Liga Inglesa, por parte do clube. O clube não vai fazer mais nenhuma declaração neste momento», escreve o Nottingham Forest.

Club statement. — Nottingham Forest (@NFFC) March 25, 2024

Atualmente, o Nottingham Forest ocupa o 18.º lugar da Liga Inglesa, com 21 pontos e caso sejam repostos os quatro pontos, a equipa do técnico luso subiria uma posição e passaria a estar na linha de água, com os mesmos pontos do Everton.