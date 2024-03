O Nottingham Forest foi castigado com uma dedução de quatro pontos por violar as regras de fair-play financeiro da Premier League, noticia o Guardian esta segunda-feira.

Com esta dedução de pontos, a equipa treinada por Nuno Espírito Santo passa a somar 21 pontos e fica na zona de descida, a um ponto do Luton, que fica agora no primeiro lugar da zona de permanência.

Segundo a notícia, o Nottingham admitiu as irregularidades financeiras, mas defendeu-se com a venda de Brennan Johnson para o Tottenham, por 47,5 milhões de libras, em setembro. No entanto, a acusação entendeu que esta transação foi feita depois do prazo, que terminava a 30 de junho.

Ainda de acordo com o Guardian, é expectável que o Nottingham recorra da decisão.