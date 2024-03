Um dos destaques da vitória do Barcelona em casa do Atlético de Madrid, João Félix admitiu que gosta destes jogos mais «picantes», ele que marcou no regresso ao Wanda Metropolitano.

«Tentei desfrutar ao máximo do jogo, gosto sempre destes jogos contra equipa grandes, “picantes”, os adeptos provocam um bocado mais e isso só me dá mais vontade de jogar, de brilhar de ajudar a equipa. Foi isso que tentei fazer e conseguir os três pontos foi o mais importante», afirmou o avançado português, à ESPN.

Ainda ligado contratualmente ao Atlético, Félix garantiu que se dá com os antigos companheiros, apesar de a situação com os adeptos colchoneros ser diferente.

«Como disse antes, as pessoas que estão na bancada não sabem das coisas que se passaram aqui durante o tempo em que cá estive. Como podem ver, o que pintam de fora é que me dou mal com os meus antigos companheiros, isso não é verdade. Como puderam ver, estava aí a falar com o Samuel Lino e com o Lemar e todos os que passaram vieram abraçar-me e falar comigo. Não tenho nada contra eles, nem eles contra mim.»

«Quem está de fora claro que não sabe o que se passou cá dentro, entendo as reações deles, mas se calhar não sou eu o mau da fita nisto», reforçou.