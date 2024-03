Doze pessoas foram detidas na sequência dos incidentes durante o jogo deste domingo entre Trabzonspor e Fenerbahçe (2-3), informou o ministro do Interior da Turquia.

Recorde-se que a partida aconteceu no estádio do Trabzonspor, após o apito final do árbitro, quando dezenas de adeptos invadiram o relvado e tentaram agredir os jogadores.

«Doze pessoas foram identificadas como estando envolvidas nos incidentes ocorridos após o jogo Trabzonspor-Fenerbahçe e foram detidas», especificou Ali Yerlikaya na rede social X.

As imagens mostraram que houve socos, um adepto ameaçou um jogador com uma bandeirola de canto, o guarda-redes do Fenerbahçe, Livakovic, foi esmurrado na face e Batshuayi pontapeou um adepto, entre outros casos.

«Uma violência absolutamente inaceitável, que não tem lugar no nosso desporto, dentro ou fora de campo», adiantou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em declarações publicadas na rede social Instagram.

«Que os autores dos acontecimentos chocantes em Trabzon sejam responsabilizados pelos seus atos.»