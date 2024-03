Terminou da pior forma, o jogo entre o Trabzonspor e o Fenerbahçe, da 30ª jornada da Liga Turca.

O episódio aconteceu já depois do apito final do árbitro, quando os jogadores do Fenerbahçe festejavam a vitória por 3-2, na casa do adversário. Um dos adeptos do Trabzonspor entrou dentro de campo e provocou a equipa visitante, que respondeu com agressões e o relvado transformou-se num autêntico campo de batalha. A polícia foi obrigada a intervir e os jogadores fugiram para dentro dos balneários.

Veja o vídeo que mostra todo o momento: