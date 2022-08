Quantas equipas «em crise» conseguem marcar nove golos num jogo?

Pois, talvez fossem exageradas as notícias sobre a crise do Livepool, que nas três primeiras jornadas tinha somado apenas dois pontos e marcado quatro golos.

A resposta da equipa de Klopp surgiu de forma avassaladora! Uma goleada por 9-0 sobre o Bournemouth.

O ex-FC Porto Luis Díaz abriu e fechou o marcador com dois golos de cabeça (!) e o português Fábio Carvalho estreou-se a marcar com a camisola do Liverpool, num jogo em que a grande figura foi Roberto Firmino.

O avançado brasileiro fez as assistências para os três primeiros golos e ainda marcou o quarto e o sétimo. Alexander-Arnold, Van Dijk e um autogolo de Mepham foram os autores dos outror… se não nos está a aqui a falhar nenhum.

O Bournemouth é que está num ciclo bastante negativo. Depois de ter perdido 4-0 com o Manchester City e 3-0 com o Arsenal, sofre nove do Liverpool.

Nos outros jogos da tarde, além da reviravolta do Manchester City na receção ao Crystal Palace, destaque para o Chelsea que venceu o Leicester por 2-1, apesar de ter jogador durante mais de uma hora com menos um jogador.

Gallagher foi expulso aos 28 minutos por acumulação de amarelos, mas Sterling veio em resgate dos blues com um bis, marcado entre os 47m e os 63m. Barnes ainda reduziu para os foxes aos 66m, mas a equipa de Tuchel segurou os três pontos.

O Everton, com Rúben Vinagre a entrar perto do final, empatou em casa do Brentford (1-1). Gordon deu vantagem à equipa treinada por Frank Lampard aos 24m e Janelt empatou aos 84m para a equipa da casa.O Brighton venceu o Leeds por 1-0 e subiu ao segundo lugar da Premier League, com 10 pontos em quatro jogos.

