Fábio Vieira estreou-se no onze do Arsenal e fez um golaço no triunfo por 3-0 sobre o Brentford, em jogo da 7.ª jornada da Premier League.

O ex-FC Porto selou o resultado final com um remate colocado de fora da área, bem ao seu estilo, aos 49m, já depois de Saliba (17m) e Gabriel Jesus (28m) terem marcado os dois golos que colocavam a equipa de Mikel Arteta em vantagem ao intervalo.

Fábio Vieira foi substituído já depois dos 91m, por Ethan Nwaneri, nascido em 2007, que com 15 anos e 181 dias se tornou no mais jovem futebolista de sempre a jogar na Premier League.

Com este triunfo os «Gunners» recuperam a liderança da Liga Inglesa, com 18 pontos, mais um do que Manchester City e Tottenham, que são os perseguidores mais diretos.