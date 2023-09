Diogo Jota assinou um golo monumental na vitória do Liverpool em casa sobre o Leicester por 3-1, em jogo da terceira ronda da Taça de Inglaterra.

O avançado português foi titular nos Reds, que entraram a perder com um golo de Kasey McAteer logo aos 3 minutos através de uma transição letal.

Com Ricardo Pereira no onze, os Foxes, agora no segundo escalão do futebol inglês seguraram a vantagem até ao princípio da segunda parte.

Ao minuto 48, Gakpo rodou bem na área e rematou colocado para o 1-1.

Aos 70 minutos, Szoboszlai disparou um foguete que entrou no ângulo superior direito da baliza visitante e deu vantagem aos Reds.

Seria difícil superar esse momento, mas Anfield ainda viu outro melhor: obra e graça de um português.

Aos 89 minutos, Diogo Jota marcou de calcanhar e sorriu.

Sorrimos nós também, Diogo!