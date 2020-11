[artigo atualizado]



O Arsenal-Wolverhampton teve de ser interrompido ao sexto minuto, depois de Raúl Jiménez e David Luiz chocarem de forma muito violenta. O mexicano perdeu os sentidos e teve de ser retirado de maca do relvado, longos minutos depois. Ainda com o jogo a decorrer, a Sky Sports informou que o avançado já está consciente e está a responder bem ao tratamento de que está a ser alvo no hospital para onde foi conduzido.

As imagens foram particularmente duras. O avançado do Wolves teve mesmo de receber oxigénio no percurso entre o relvado e a ambulância. David Luiz, outro antigo atleta do Benfica, ficou também muito abalado, mas continuou em campo com a cabeça ligada.

Eis o lance.