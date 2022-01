Os jogadores da equipa do Salgueiros entraram em campo neste domingo acompanhados de cães para adoção.

O emblema histórico do Porto associou-se a uma iniciativa levada a cabo com a Câmara Municipal do Porto e o Centro de Recolha Oficial de Animais do Porto (CROA). As marcações de visitas para adoção responsável de animais podem ser feitas por telefone (228349490) ou por email (sprcanil@cm-porto.pt.

Quanto ao jogo, realizado diante do Desportivo de Gouveia no Complexo Desportivo de Campanhã, o Salgueiros venceu por 4-0 e lidera da Série C do Campeonato de Portugal.