O líder Inter de Milão chegou com naturalidade a uma goleada em Salerno, no reduto da Salernitana (0-5), última classificada da Serie A de Itália.



Em encontro referente à 18.ª jornada da competição, a equipa de Simone Inzaghi garantiu o triunfo folgado com golos de Perisic (11m), Dumfries (33m), Alexis Sánchez (52m), Lautaro Martínez (77m) e Gagliardini (87m).



Com este resultado, o Inter aumenta para quatro pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o AC Milan, à condição.