O Arsenal de Mikel Arteta bateu nesta quarta-feira o Manchester United, por 2-0, num clássico do futebol inglês, referente à 21.ª jornada da Premier League.

Nicolas Pépé marcou o primeiro golo do encontro, logo ao oitavo minuto, aproveitando o espaço no centro da área contrária. Ainda antes do intervalo, num período dominado pelo Arsenal, Sokratis foi ao lado oposto do campo aproveitar uma defesa incompleta de De Gea para aumentar a vantagem dos Gunners.

O Manchester United de Solsjkaer não conseguiu responder na etapa complementar mas mantém o quinto lugar, com um ponto de vantagem sobre Tottenham e Wolverhampton, que perderam igualmente nesta quarta-feira. O Arsenal está no 10.º lugar, a quatro pontos do adversário desta noite.



