A carreira de Stephan Lichtsteiner terminou de forma abrupta. Com a previsão de disputar o Europeu com a seleção suíca, a pandemia trocou as voltas ao jogador.

A competição foi adiada para 2021 e o helvético decidiu colocar um termo a 19 anos de futebol profissional, decisão que comunicou através das suas redes sociais.

O lateral-direito representou a sua seleção por 108 vezes, participou em três mundiais, e capitaneou a seleção nos últimos dois europeus.

Lichtsteiner destacou-se no Grashopper no ínicio do século, seguindo-se Lille e Lazio na sua carreira, durante seis temporadas repartidas pelas duas equipas. A Juventus foi o passo seguinte, e os títulos multiplicaram-se na carreira do jogador.

Nas últimas duas temporadas, representou o Arsenal, e o Augsburgo, clube em que terminou a carreira.

Contas feitas, foram mais de 700 jogo e 17 títulos, entre os quais sete campeonatos italianos consecutivos pela Juventus.