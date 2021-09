Gonçalo Paciência foi suplente utilizado na 4.ª jornada da Bundesliga, entrando ao minuto 81 do empate entre o Eintracht Frankfurt e o Estugarda (1-1).



O Eintracht Frankfurt soma três empates e uma derrota nesta edição da prova.



Nos outros jogos deste domingo, o Hertha Berlim venceu no reduto do Bochum (1-3) e o Borussia Moenchengladbach bateu o Arminia Bielefeld em casa (3-1).