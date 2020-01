A Fiorentina bateu a Atalanta por 2-1 e marcou encontro com o Inter Milão nos quartos de final da Taça de Itália. A equipa viola entrou a ganhar, mas depois permitiu o empate e ficou reduzida a dez, mas, mesmo com menos um, acabou por garantir a qualificação com um golo a fechar a jogo.

Confira a FICHA DO JOGO

A equipa de Florença adiantou-se no marcador aos 11 minutos, com um golo do ex-rossonero Patrick Cutrone, a finalizar um lance desenhado por Castrovilli.

A Atalanta cresceu na segunda parte, sobretudo depois das entradas de Ilicic e Papu Gomez e acabou por chegar ao empate, aos 67 minutos, precisamente com um golo do esloveno. Três minutos depois, a Fiorentina ficou reduzida a dez, por expulsão de Pezzella que viu um segundo cartão amarelo por simulação.

No entanto, a equipa viola acabou por recuperar a vantagem, aos 84 minutos, na sequência de uma excelente abertura de Pulgar que abriu uma verdadeira autoestrada para Lirola carimbar a qualificação para os quartos de final.

Resultados dos oitavos de final

Terça-feira:

Nápoles-Perugia, 2-0

Lazio-Cremonese, 4-0

Inter Milão-Cagliari, 4-1

Quarta-feira:

Fiorentina-Atalanta, 2-1

Milan-SPAL, 17h00

Juventus-Udinese, 19h45

Quinta-feira:

Parma-Roma, 20h15