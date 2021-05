A Confederação Asiática de Futebol (AFC) anunciou este domingo que a Coreia do Norte renunciou à fase de qualificação para o Mundial 2022, sem adiantar os motivos da decisão.



«A Confederação Asiática de futebol confirma hoje a retirada da Federação de futebol da Coreia do Norte das eliminatórias asiáticas para o Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar», informou o organismo, em comunicado.



De acordo com os meios de comunicação do país, a decisão prende-se com preocupações relacionadas com a propagação da covid-19.



A Coreia do Norte iria jogar os seus encontros na Coreia do Sul, país escolhido para acolher os jogos do grupo H, que inclui, além das duas Coreias, o Líbano, o Sri Lanka e o Turquemenistão.