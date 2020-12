A FIFA anunciou esta quarta-feira os três estádios que vão acolher os jogos do Mundial de Clubes, que se realiza no Qatar de 1 a 11 de fevereiro de 2021.

O Estádio Cidade da Educação (na foto de capa) vai acolher a final da prova, que arranca com um Al Duhail-Auckland City no Estádio Ahmad Bin Ali, inaugurado a 18 de dezembro deste ano. O outro estádio que vai receber jogos é o Khalifa International.

Recorde-se que o Mundial de Clubes, previsto para dezembro, foi adiado para fevereiro de 2021 devido à pandemia de covid-19.

Além do campeão do Qatar (Al Duhail) e do representante da Oceania (Auckland City), participam também na competição o Bayern Munique enquanto campeão europeu, o Al-Ahly em representação de África, o Tigres (campeão da CONCACAF) e o Ulsan Hyundai, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia.

Há ainda uma vaga a atribuir ao campeão da Taça Libertadores, competição que distingue a melhor equipa da América do Sul e cujo sucesso do Flamengo, ex-equipa de Jorge Jesus, só será conhecido a 30 de janeiro de 2021.