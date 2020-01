O Osasuna recebeu e venceu o Levante com dois golos marcados nos últimos dez minutos na abertura da 21.ª jornada da liga espanhola, mas o jogo fica marcado pela lesão do argentino Chimy Ávila.

Ainda não há informações sobre a gravidade da lesão do jogador da Osasuna, mas pelo que se viu parece grave. Estavam decorridos 57 minutos, quando o jogador apoiou mal um pé no relvado e agarrou-se de imediato ao joelho esquerdo. Esteve a receber assistência, procurou andar, mas nem conseguiu dar dois passos e teve de sair de maca, debaixo de uma enorme ovação dos adeptos.

Um jogo muito lento, com poucas oportunidades. O primeiro golo surgiu apenas aos 81 minutos, graças um «brinde» de Campaña que fez uma falta absurda num lance sem bola. Rúben Garcia abriu o marcador na conversão da grande penalidade e, três minutos depois, Iñigo Pérez aumentou a vantagem da equipa da casa para 2-0. Rúben Vezo foi titular na defesa do Levante e jogou os 90 minutos.

O Osasuna sobe ao 10.º lugar da classificação, com 28 pontos, enquanto o Levante segue no 13.º, com menos dois pontos.

