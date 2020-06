O principal campeonato de futebol do Brasil deve regressar a 9 de Agosto. A informação foi transmitida através dos canais oficiais da Confederação Brasileira de Futebol [CFB], mas depende ainda do aval das autoridades de saúde.

A CFB informou que a decisão foi tomada em conjunto com representantes de todos os clubes. Em 20 emblemas do principal escalão, 19 disponibilizaram-se a jogar fora das suas cidades, caso seja necessário para a competição retomar.

O Flamengo de Jorge Jesus pode começar a caminhada para a revalidação do título três meses depois do expectável, após ter batido a concorrência no ano 2019.