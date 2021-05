O Colónia goleou o Holstein Kiel (5-1) da segunda mão do play-off de acesso à Bundesliga e garantiu a continuidade no escalão principal do futebol alemão, depois de ter perdido pela margem mínima (1-0) no primeiro jogo.



A formação orientada por Friedhelm Funkel disputou o play-off por ter sido o 16.º e antepenúltimo classificado da Bundesliga, enquanto o Holstein Kiel terminou no terceiro lugar do segundo escalão.



À Bundesliga vão subir assim o Bochum e o Greuther Freuther, primeiro e segundo classificados na segunda divisão, respetivamente.