O AEK Atenas sagrou-se, este domingo, campeão nacional na Grécia.

A equipa da capital, que tem o português Bruno Alves como diretor desportivo, recebeu e venceu o Volos, por 4-0, na 10.ª e última jornada da fase de campeão.

Steven Zuber (16m), Mijat Gacinovic (33m), Orbelín Pineda (59m) e Damian Szymanski (85m) fizeram os golos do triunfo do AEK, que termina no primeiro lugar, com 83 pontos.

É o 13.º título do AEK, que volta a festejar depois de ter sido campeão pela última vez em 2017/18. Sucede ao Olympiakos, campeão nas últimas três temporadas.

Em segundo lugar ficou o Panathinaikos, com 78 pontos. Empatou este domingo na receção ao Aris (1-1), que terminou em quinto, com 51.

O Olympiakos garantiu o terceiro lugar, com 73 pontos. Venceu este domingo na visita ao PAOK, que acaba o campeonato em quarto, com 67 pontos.