Ano de Campeonato da Europa e de Jogos Olímpicos. 2024 vai ter um grande verão, de desporto ao mais alto nível. E terá muito mais.

Mês a mês, o Maisfutebol preparou a agenda dos principais eventos do ano, que inclui várias competições continentais de futebol além do Europeu e os marcos de sempre no calendário desportivo, além de algumas novidades.

Janeiro

O ano abre em alta rotação. Há desde logo duas competições continentais, a CAN e a Taça da Ásia. Depois joga-se o Europeu de andebol, que tem Portugal presente, e ainda a decisão do primeiro troféu nacional da época no futebol, a Taça da Liga. Pelo meio há Open da Austrália, com o muito antecipado regresso de Rafa Nadal.

5 a 19 - Rali Dakar, na Arábia Saudita

10 a 28 - Campeonato da Europa de Andebol, na Alemanha

12 janeiro/10 fevereiro - Taça da Ásia em Futebol, Qatar

13 janeiro/11 fevereiro - Taça das Nações Africanas em futebol, Costa do Marfim

15 a 28 - Open da Austrália em Ténis

23 a 27 - Final Four da Taça da Liga, em Leiria

Fevereiro

Além da conclusão da CAN e da Taça da Ásia, é o mês do regresso das competições europeias de futebol. Há ainda o Mundial de futebol de praia, com Portugal em prova, e também Mundiais de Natação, com Diogo Ribeiro como principal bandeira portuguesa, além do Super Bowl.

2 a 18 - Campeonatos do Mundo de Natação, em Doha

2 fevereiro/16 março - Torneio das Seis Nações em Râguebi

11 - Super Bowl em Futebol Americano, no Nevada

15 a 25 - Campeonato do Mundo Futebol Praia, Dubai

13/14 e 20/21 - Primeira mão oitavos de final Liga Campeões

15 e 22 - Play-offs Liga Europa e Liga Conferência

15 – Young Boys-Sporting, Benfica-Toulouse e Sp. Braga-Qarabag, 1ª mão play-offs liga Europa

21 – FC Porto-Arsenal, 1ª mão oitavos Liga Campeões

22 – Toulouse-Benfica, Qarabag-Sp. Braga e Sporting-Young Boys, 2ª mão play-offs Liga Europa

23 e 28 Final Four da Liga das Nações feminina, Espanha

Março

Março começa com os Mundiais de Atletismo de Pista Coberta e marca também o arranque dos Mundiais de Fórmula 1 e MotoGP. É também o mês em que se decidem os últimos apurados para o Euro 2024 e em que a seleção nacional arranca a preparação com a receção à Suécia. No final do mês começa o Estoril Open

1 a 3 - Mundiais de Atletismo de Pista Coberta, em Glasgow

2 - Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1

5/6 e 12/13 - Segunda mão oitavos de final Liga dos Campeões

7 e 14 - Oitavos de final Liga Europa e Liga Conferência

9 - Grande Prémio da Arábia Saudita de Fórmula 1

10 - Grande Prémio do Qatar de MotoGP

12 - Arsenal-FC Porto, 2ª mão oitavos Liga Campeões

21 e 26 - Play-offs para o Euro 2024

21 - Portugal-Suécia, jogo de preparação Euro 2024, em Guimarães

24 - Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1

24 - Grande Prémio de Portugal de MotoGP

30 março/7 abril - Estoril Open em Ténis

Abril

Além do Estoril Open, abril é um mês com muito desporto motorizado e com as etapas decisivas das competições europeias de futebol, antes das grandes finais

7 - Grande Prémio do Japão de Fórmula 1

7 - Grande Prémio da Argentina de MotoGP

9/10 e 16/17 - Quartos de final da Liga dos Campeões

11 e 18 - Quartos de final da Liga Europa e Liga Conferência

11 a 14 - Masters de Golfe

14 - Grande Prémio das Américas de MotoGP

21 - Grande Prémio da China de Fórmula 1

28 - Grande Prémio de Espanha de MotoGP

30 abril/1 maio e 7/8 maio - Meias-finais Liga Campeões

Maio

O mês das decisões no futebol, nacionais e internacionais. Também se conclui a Liga dos Campeões de futsal, com Sporting e Benfica na Final Four, há Rali de Portugal. É ainda o mês do Giro, a primeira grande volta do calendário de ciclismo, e do arranque do torneio de Roland Garros.

2 e 9 - Meias-finais Liga Europa e Liga Conferência

3 e 5 - Final Four da Liga dos Campeões de Futsal , Yerevan

4 a 26 - Volta a Itália em bicicleta

5 - Grande Prémio de Miami de Fórmula 1

9 a 12 – Rali de Portugal

12 - Grande Prémio de França de MotoGP

19 - 34ª e última jornada da Liga

19 - Grande Prémio de Emilia Romagna de Fórmula 1

22 - Final da Liga Europa, em Dublin

25 - Final Liga Campeões Feminina, em Bilbao

26 - Final da Taça de Portugal

26 maio/9 junho - Torneio Roland Garros em Ténis

26 - Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1

26 - Grande Prémio da Catalunha de MotoGP

29 - Final da Liga Conferência, em Atenas

Junho

Junho começa com a final da Liga dos Campeões, menos de quinze dias antes do pontapé de saída do Euro 2024, a grande festa que terá a Alemanha como anfitriã. Também começa a Copa América, a outra competição continental do ano, numa edição que decorre nos Estados Unidos. Há ainda as finais da NBA, os Europeus de Atletismo e o início da Volta a França.

1 - Final da Liga dos Campeões, em Londres

2 - Grande Prémio de Itália de MotoGP

6 a 23 - Finais da NBA

7 a 12 - Campeonatos da Europa de Atletismo, em Roma

9 - Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1

14 junho/14 julho - Euro 2024, na Alemanha

14 junho/13 julho - Copa América, nos EUA

16 - Grande Prémio do Cazaquistão de MotoGP

18 - Portugal-Chéquia, 1ª jornada Euro 2024

22 - Turquia-Portugal, 2ª jornada Euro 2024

23 - Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1

26 - Portugal-Vencedor Play-off C, 3ª jornada Euro 2024

29 junho/21 julho - Volta a França em bicicleta

30 - Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1

30 - Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP

Julho

Ao longo do rio Sena, com os atletas a desfilar de barco. Será assim a cerimónia de abertura de Paris 2024, a 26 de julho, no lançamento do maior evento desportivo do planeta. Das decisões do Euro 2024 ao início dos Jogos Olímpicos, julho será mês de desporto de luxo. Ainda tem o torneio de Wimbledon, o Tour e a Volta a Portugal em bicicleta.

1 a 14 Torneio de Wimbledon em Ténis

7 Grande Prémio da Grã Bretanha de Fórmula 1

7 Grande Prémio da Alemanha de MotoGP

14 Final do Euro 2024

21 Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1

24 julho/4 agosto Volta a Portugal em bicicleta

26 julho/11 agosto JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS

28 Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1

Agosto

Quase duas semanas de Jogos Olímpicos ainda em agosto, a aquecer para a nova época futebolística. Ainda sem calendário para as competições nacionais, mas com a Supertaça Europeia já agendada. Também começam a Volta a Espanha e o US Open.

4 - Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP

14 - Supertaça Europeia, em Varsóvia

17 agosto/8 setembro - Volta a Espanha em bicicleta

18 - Grande Prémio da Áustria de MotoGP

25 - Grande Prémio Países Baixos de Fórmula 1

26 agosto/8 setembro - US Open em Ténis

28 agosto/8 setembro - Jogos Paralímpicos

Setembro

O mês em que Portugal inicia a defesa do título mundial de futsal e também aquele em que começa a Liga dos Campeões de futebol, agora com novo formato. Sem fase de grupos, a primeira fase é uma espécie de Liga, com oito jornadas.

1- Grande Prémio de Itália de Fórmula 1

1 - Grande Prémio de Aragão de MotoGP

5 a 7 – Primeira jornada da Liga das Nações em futebol

8 - Grande Prémio de San Marino de MotoGP

14 setembro/6 outubro - Campeonato do Mundo de Futsal, no Uzbequistão

15 - Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1

17/19 - 1ª jornada Liga dos Campeões

22 - Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1

22 - Grande Prémio da Índia de MotoGP

29 - Grande Prémio da Indonésia de MotoGP

Outubro

Um mês dividido entre motores e competições europeias

1/2 - 2ª jornada Liga dos Campeões

6 - Grande Prémio do Japão de MotoGP

20 - Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1

20 - Grande Prémio da Austrália de MotoGP

22/23 - 3ª jornada Liga dos Campeões

27 - Grande Prémio do México de Fórmula 1

27 - Grande Prémio da Tailândia de MotoGP

Novembro

O desfecho do Mundial de MotoGP, com o português Miguel Oliveira em competição, num mês que terá ainda as Finais ATP em ténis.

3 - Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1

3 - Grande Prémio da Malásia de MotoGP

5/6 - 4ª jornada Liga dos Campeões

10 a 17 - Finais ATP em Ténis

17 - Grande Prémio Comunidade Valenciana MotoGP

23 - Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1

26/27 - 5ª jornada Liga dos Campeões

Dezembro

Conclusão do Mundial de Fórmula 1 e, a fechar o ano, uma das novas competições lançadas pela FIFA. Chama-se Taça Intercontinental e é destinada aos clubes campeões continentais. Sendo que o campeão europeu tem desde logo presença garantida na final, onde defronta os vencedores de um play-off entre os outros clubes.

1 - Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1

8 - Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1

10/11 - 6ª jornada Liga dos Campeões

18 - Final da Taça Intercontinental