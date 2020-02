Abdullah Al Muaiouf, guarda-redes do Al Hilal foi um verdadeiro herói para a equipa de Riade, frente ao Al Raed, na liga saudita.

Com a formação orientada por Razvan Lucescu a vencer por 2-1, o Al Hilal foi castigado com uma grande penalidade, aos 89 minutos.Abdullah Al Muaiouf defendeu-a e evitou o 2-2 no marcador, com o jogo a entrar na compensação. Como se não bastasse, engrandeceu a exibição pouco depois.

O guardião assumiu a responsabilidade de apontar um penálti aos 90+6 e marcou golo, para descanso dos adeptos do Al Hilal, nesta quarta-feira.