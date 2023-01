O treinador do Al Nassr, Rudi Garcia, garantiu estar «muito feliz» com a chegada de Cristiano Ronaldo ao clube saudita. O técnico francês brincou até com a presença de vários jornalistas na sala de imprensa.

«Estou muito surpreendido por ver tanta gente numa conferência de imprensa hoje, normalmente, após o jogo, são três ou quatro jornalistas. Hoje, não sei porquê... Por favor, em todos os jogos são bem-vindos para vir falar sobre o golo do Cristiano», brincou.

Rudi Garcia explicou ainda o que espera de Ronaldo e deixou várias palavras elogiosas ao português.

«O Cristiano é um dos melhores jogadores da história, é uma lenda. É uma honra para mim e para o Al Nassr recebê-lo e tenho a certeza que para a liga e para o país é realmente fantástico que ele venha jogar connosco. Os melhores jogadores, como o Cristiano, são os mais simples de gerir. Não há nada que possa ensinar ao Cristiano, vamos partilhar experiências e estamos aqui para vencer», frisou.

«É um exemplo, todos o sabem. O meu objetivo é fazê-lo feliz e quero que ele desfrute de jogar connosco», concluiu.