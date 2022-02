Depois de uma passagem pouco feliz pelo Benfica, Caio Lucas reencontrou-se com os golos e com as boas exibições nos Emirados Árabes Unidos. O extremo brasileiro marcou um golaço na vitória ao Al Sharjah por 3-2 frente ao Al Wasl nas meias-finais da Taça.



O cruzamento da direita saiu ligeiramente atrasado e o jogador de 27 anos foi obrigado a improvisar com um pontapé acrobático que só parou no fundo da baliza contrária.



Refira-se ainda que Caio Lucas falhou um penáti, mas redimiu-se com dois golos, um deles o tal golaço que pode ver no vídeo que se segue, e apurou o Al Sharjah para a final da Taça.





O outro golo de Caio Lucas: