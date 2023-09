Goleada das antigas na quinta jornada da Bundesliga. O Bayern Munique arrasou o Bochum por 7-0 com um hat-trick de Harry Kane.



Os bávaros fizeram uma primeira parte de nível altíssimo e aos 13 minutos já ganhavam por 2-0. Servido por Coman, Choupo-Moting fez o 1-0 aos quatro minutos e pouco depois, Kane fez o primeiro da conta pessoal.



O campeão germânico não tirou o pé do acelerador e aos 29 minutos chegou ao 3-0 por intermédio de De Ligt. O Bayern chegou à goleada ainda antes do intervalo graças a um golo de Leroy Sané. Na etapa complementar o conjunto de Tuchel continuou insaciável e Kane fez o 5-0, de penálti. Com Gonçalo Paciência a assistir do banco do Bochum, o internacional inglês acabaria por completar o primeiro hat-trick na Bundesliga aos 88 minutos, sete minutos depois de ter assistido Tel para o 6-0.



Nos outros jogos entre candidatos ao título, o Borussia Dortmund somou a segunda vitória consecutiva na competição na receção ao Wolfsburgo (1-0).



Marco Reus anotou o golo que derrotou os «lobos», que tiveram TT de início, ao minuto 68. Quem conseguiu resultado idêntico foi o Leipzig na visita ao terreno do Monchengladbach. Fábio Carvalho foi titular, mas já tinha saído quando Timo Werner marcou o golo solitário do encontro (75m).



Nota ainda para a vitória com reviravolta do Augsburgo na receção ao Mainz (2-1).



O Bayern isolou-se, à condição, na liderança da Bundesliga e fica à espera do que o Bayer Leverkusen vai fazer este domingo. Por sua vez, o Leipzig divide o segundo lugar com Estugarda e Hoffenheim e o Dortmund segue logo atrás.



