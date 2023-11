Depois de garantido o apuramento na Liga dos Campeões, o Leipzig voltou às vitórias na Bundesliga, com um triunfo caseiro sobre o Friburgo (3-1), e segue no quarto lugar, a oito pontos do líder Leverkusen.

Xavi Simons inaugurou o marcador logo aos seis minutos, mas em cima do intervalo um raide desde meio-campo de Martin Rohl igualou a partida. Um penálti convertido por Openda voltou a dar vantagem ao Leipzig e logo a seguir Baumgartner fixou o 3-1.

Num domingo que começou com mais uma vitória do líder Bayer Levekusen, registou-se ainda um empate a dois golos entre Werder Bremen e Eintracht Frankfurt.