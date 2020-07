Depois de ter rescindido contrato com o Borussia Dortmund, André Schürrle decidiu terminar a carreira aos 29 anos.



«A decisão amadureceu com o tempo. Os pontos baixos tornaram-se ainda mais baixos e os pontos altos cada vez menos frequentes», começou por dizer, em entrevista à Der Spiegel.



O internacional alemão confessou que se tornou numa pessoa solitária devido ao futebol atual. «Tens sempre de representar um determinado papel de forma a sobreviver nesta indústria, caso contrário perdes o teu trabalho e nunca arranjarás outro», acrescentou.



Schürrle foi um dos heróis do título mundial conquistado pela Mannschaft no Brasil, em 2014, ao assistir Mario Gotze para o golo que resolveu a final ante a Argentina. O avançado despontou no Mainz e em dois anos chegou ao Bayer Leverkusen. Após duas épocas ao serviço dos farmacêuticos, o jogador natural de Ludwigshafen saltou para o Chelsea, tendo ainda passado por Wolfsburgo, Dortmund, Fulham e Spartak Moscovo.



A assistência de Schürrle para Gotze na final do Mundial: