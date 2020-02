O inacreditável aconteceu na Alemanha. O árbitro interrompeu o Hoffenheim-Bayern Munique, numa altura em que os bávaros ganhavam por 6-0, por insultos dos adeptos do Bayern ao dono do Hoffenheim.Tudo aconteceu na segunda parte. Num primeiro momento, quando os insultos começaram, o árbitro parou a partida. O treinador Hans-Dieter Flick e os jogadores do Bayern pediram aos adeptos para pararem e o jogo foi retomado.

Num segundo momento, os adeptos voltaram a insultar o dono e presidente do Hoffenheim e o árbitro não ficou com dúvidas: de imediato deu ordem para os jogadores voltarem aos balneários, que o jogo estava interrompido a partir daquele momento. Em causa, refira-se, estão o protestos dos adeptos do Bayern contra o magnata Dietmar Hopp, que é dono do Hoffenheim através da empresa Sap.

Os magnatas que investem no futebol são muito mal vistos na Alemanha, que proíbe que haja dono de clubes. No entanto, esta proibição acaba por ser contornada com a propriedade de empresas, que assumem perante as autoridadades a gestão de um clube, mas no fundo acaba por ser o dono da empresa a assumir essa gestão individual. O que não é bem visto.

Refira-se que o presidente do Hoffenheim estava nas bancadas e da primeira vez que foi insultado recebeu um abraço de Karl-Heinze Rumenigge. Da segunda vez, quando o árbitro mandou toda a gente para os balneários, o presidente do Hoffenheim bateu palmas e Rummenigge, tal como Oliver Kahn e Salihamidzic, dirigiram-se aos adeptos, a pedir-lhes que parassem com os insultos.