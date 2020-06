O Arminia Bielefeld vai regressar à Bundesliga 11 anos depois, após beneficiar do empate (1-1) entre Hamburgo e Osnabrück, em jogo da 31.ª jornada do segundo escalão do futebol germânico.

Apesar de ainda não ter jogado nesta ronda, o Arminia Bielefeld, que lidera a 'Bundesliga2' com 61 pontos, já sabe que vai terminar, pelo menos, entre os dois primeiros lugares.

As outras duas vagas vão ser disputadas por Hamburgo (54 pontos), Estugarda e Heidenheim (52).

O terceiro classificado vai disputar um ‘play-off’ de apuramento diante do antepenúltimo classificado da principal divisão.

Refira-se que o Arminia Bielefeld foi despromovido da Bundesliga em 2009. Desceu ao terceiro escalão depois, no qual passou três temporadas, antes de voltar novamente para a Bundesliga2.