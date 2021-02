Corentin Tolisso, internacional francês do Bayern Munique, contraiu uma rutura muscular na coxa esquerda que, além da temporada, pode ter comprometido a participação do médio no Euro 2020 previsto para o próximo verão.

O médio francês, de 26 anos, lesionou-se gravemente no decorrer do treino do Bayern, na passada quinta-feira, e, segundo adianta o diário Bild, já foi submetido a uma intervenção cirúrgica, na manhã desta sexta-feira, que o vai afastar dos relvados por um período mínimo de três meses, embora o jornal alemão fale num período de recuperação que pode chegar aos seis meses.

Um duro golpe para o Bayern Munique e para o próprio jogador que vai agora entrar num contrarrelógio para tentar recuperar a tempo do Euro 2020 que arranca a 11 de junho.