O Bayern Munique não está disposto a facilitar na luta pelo octacampeonato, e depois de ter reforçado a liderança da Bundesliga com uma vitória em Dortmund, neste sábado goleou o Fortuna Dusseldorf por 5-0.

A resistência do antepenúltimo classificado durou quinze minutos até que um autogolo de Zanka Jorgensen abriu a contagem para o Bayern. O remate tinha sido de Pavard, que ao minuto 29 fez o segundo golo do líder, na sequência de um pontapé de canto.

Ainda antes do intervalo o Bayern marcou o terceiro, por intermédio de Robert Lewandowski, após excelente combinação com Kimmich e Müller. O Fortuna Dusseldorf era a única equipa da Bundesliga que ainda não tinha sofrido golos do polaco, que bisou logo no início da segunda parte e igualou assim a época mais goleadora da carreira (43 golos, tal como em 2016/17).

O Bayern fechou as contas logo ao minuto 52, com um golo de Alphonso Davies. O esquerdino recuperou uma bola logo à saída da área contrária, furou no meio de três adversário e fez o quinto golo da equipa orientada por Hans-Dieter Flick.

São agora dez os pontos de vantagem sobre o Dortmund, que neste domingo visita o Paderborn.