O principal campeonato alemão de futebol, a Bundesliga, vai ser retomado a 15 de maio, dois meses depois de ter sido suspenso, devido à pandemia da covid-19. A comunicação foi feita pela Liga Alemã de Futebol (DFL) aos clubes, noticia a AFP. O mesmo vai acontecer para a segunda liga alemã.

Depois de o Governo germânico ter autorizado o arranque das competições a partir da segunda quinzena de maio, à porta fechada, a agência refere que os 36 clubes das duas principais divisões já foram informados da data de recomeço.

A 26.ª jornada da Bundesliga, agendada inicialmente entre 13 e 16 de março, vai ter lugar a partir de sexta-feira da próxima semana, 15 de maio.

Os detalhes do regresso da competição serão discutidos esta quinta-feira, numa reunião da DFL.

Apesar de não ter anunciado publicamente a data de retorno, o presidente da DFL, Christian Seifert, congratulou-se com o momento. «A decisão de hoje é uma boa notícia para a Bundesliga e para a Bundesliga 2. Está associada a uma grande responsabilidade dos clubes e dos seus funcionários, ao implementar dos requisitos médicos e organizacionais de maneira disciplinada. Jogos sem espetadores não são a solução ideal. No entanto, durante esta crise, que ameaça a existência de alguns clubes, é a única opção para preservar as ligas no seu formato atual», referiu, em nota oficial do organismo.