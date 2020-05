Agora é oficial. A Bundesliga pode ser retomada até ao final do mês, confirmou a Chanceler alemã.



Após uma reunião com os líderes das várias regiões da Alemanha, por videoconferência, Angela Merkel deu «luz verde» para o regresso da competição. A partir de agora, a data do reinício da prova deverá ser anunciada pela Federação alemã de futebol (DFL).

O governo alemão validou o protocolo delineado para a retoma do futebol e nem os dez casos positivos de Covid-19 detetados na primeira ronda de testes aos jogadores dos dois principais escalões impediram o re



As nove jornadas que faltam vão jogar-se à porta fechada. O Bayer de Munique é líder isolado com 55 pontos, mais quatro que o Borussia Dortmund.