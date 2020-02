Com o aumento dos casos de Coronavírus na Europa, os países têm tomado medidas para evitar a propagação da doença e, no futebol, vários clubes anunciam mudanças nas rotinas para evitar o problema.

Em comunicado, o Bayern Munique anuncia a proibição das famosas «selfies» com os jogadores, bem como os autógrafos, seguindo assim as recomendações do chefe do departamento médico do clube.

Na mesma nota, os bávaros pedem ainda compreensão aos apoiantes da formação germânica durante a presença nos jogos e no centro de treinos do atual líder da Bundesliga.