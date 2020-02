O Valência anunciou que vai elevar a partir de agora as medidas preventivas relativamente ao COVID-19, devido aos primeiros casos registas da região de Valência, entre os quais um jornalista que faz a cobertura noticiosa da equipa principal e que se deslocou a Itália para o Atalanta-Valência

Em comunicado, o emblema che informa que anulou todos os atos, reuniões ou concentrações públicas em espaços fechados que constituam risco para os jogadores, técnicos e restante pessoal do clube.

Entre isto incluem-se, por exemplo, as habituais conferências de imprensa que servem de antevisão aos jogos e após os jogos, também o jogo de homenagem ao ex-jogador David Villa.

A habitual conferência de imprensa do treinador Albert Celades antes do encontro da liga espanhola, com o Bétis, «assim como todas as iniciativas prévias e posteriores» ao jogo de sábado, em Valência, estão entre os atos cancelados pela equipa dos portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

Para cumprir as recomendações das autoridades sanitárias sobre medidas preventivas de contágio do coronavírus, o Valência, «em acordo com David Villa», decidiu adiar o encontro de homenagem ao antigo jogador, previsto para se realizar antes da partida com o Bétis.