Miroslav Klose vai passar a integrar a equipa técnica de Hansi Flick.



Segundo informam os bávaros, o ex-internacional alemão deixa de ser técnico dos sub-17 no final do mês, subindo à equipa principal até 2021.



Na mesma nota, o campeão germânico deu conta da renovação de contrato de Danny Rohl's, assistente de Flick, até 2023.



Klose, recorde-se, jogou três épocas no gigante da Baviera, tendo ainda passado por Werder Bremen, Kaiserslautern, Homburg e Lazio.

ℹ️ Miroslav #Klose to become a first-team assistant coach to Hansi #Flick - Danny Röhl extends ✍️



📰 https://t.co/OOUNbld0ed#MiaSanMia — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 7, 2020