A Bundesliga revelou esta quinta-feira os horários da primeira jornada desde a interrupção imposta pela pandemia da covid-19 no início de março. A liga alemã regressa, assim, a 16 de maio, um sábado, com cinco jogos à porta fechada.

O campeonato alemão vai regressar, assim, com os jogos da 26.ª jornada, com mais dois jogos no domingo e outro na segunda-feira.

O líder Bayern Munique desloca-se a Berlim para defrontar o Unión no domingo, enquanto o Borussia Dortmund, segundo classificado, recebe no sábado o Schalke. A ronda fica fechada na segunda-feira com o Werder Bremen a defrontar o Bayer Leverkusen.

Horários da 26.ª jornada

Borussia Dortmund-Schalke, 16 de maio (sábado), 14h30

Leipzig-Friburgo, 16 de maio, 14h30

Hoffenheim-Hertha Berlim, 16 de maio, 14h30

Düsseldorf-Paderborn, 16 de maio, 14h30

Augsburg-Wolfsburg, 16 de maio, 14h30

Colónia-Mainz, 17 de maio (domingo), 14h30

Unión Berlín-Bayern Múnich, 17 de maio, 17h00

Werder Bremen-Bayer Leverkusen, 18 de maio (segunda-feira), 19h30