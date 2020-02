Uma bebé de 14 meses entrou em colapso e morreu esta sexta-feira durante o jogo entre Bayern Munique e o Paderborn da liga alemã.

O anúncio foi feito pelo Bayern Munique nas redes sociais, que adiantou que a vítima era sobrinha do avançado Streli Mamba, do Paderborn.

A menina ainda foi submetida a tentativas de reanimação e levada para uma unidade hospitalar de ambulância, mas todas as medidas foram infrutíferas.

All of us here at #FCBayern are saddened to learn of the tragic death of a young girl at last night's home game against SC Paderborn. We send our deepest condolences to the girl's family.