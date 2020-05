O treinador do Friburgo, Christian Streich, admite perder o defesa-central Robin Koch na próxima janela de mercado.



«O mais importante para nós é que, neste momento, estamos financeiramente saudáveis. E, portanto, não se pode dizer sobre nenhum jogador: 'Não está à venda'. Não nos podemos dar ao luxo de dizer algo assim», referiu, citado pela Sky Sports, antes de falar sobre o jovem alemão.



«O Robin evoluiu muito connosco, tanto pode jogar a central como na 'posição 6'. Somos um clube que depende dos valores das transferências, mas não posso dizer se jogará num outro clube no próximo ano. Essas questões também não passam por mim, há pessoas no clube a tratar disso.»



Recorde-se que o representante de Koch já admitiu a possibilidade deste ingressar no Benfica.