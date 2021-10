O União Berlim proibiu a entrada nas suas instalações de um adepto identificado como autor de insultos antissemitas contra adeptos do Maccabi Haifa, anunciou o clube alemão.



O emblema da capital da Alemanha referiu ter entrado em contacto com a federação alemã para alargar todos os estádios a proibição que impôs ao adepto, cuja identidade não foi revelada.



O adepto em causa terá insultado com gritos antissemitas os adeptos do clube israelita, durante o jogo da Liga Conferência Europa, disputado a 30 de setembro, em Berlim.

«Gostaríamos de agradecer a todos os adeptos que se solidarizaram na condenação a estes comportamentos. É bom que tenhamos sido capazes de identificar o autor», afirmou o presidente do clube, Dirk Zingler, explicando ter enviado todos os dados à polícia.

Na terça-feira, a UEFA abriu um processo disciplinar contra o clube alemão, que se apressou a condenar os atos, que classificou como «vergonhosos e intoleráveis».

O encontro foi o primeiro de uma equipa israelita no estádio olímpico de Berlim, construído para acolher os Jogos de 1936, disputados numa época em que a Alemanha estava sob o regime nazi.