O médio camaronês Alex Song, que jogou em clubes como o Barcelona e Arsenal, decidiu dar, aos 33 anos, um passo inesperado na sua carreira.

O jogador que nas duas últimas épocas alinhou nos suíços do Sion vai jogar no Arta Solar 7… do Djibouti. A equipa anunciou que o internacional camaronês assinou por duas épocas.

Alex Song iniciou a carreira nos franceses do Bastia, jogou depois sete épocas no Arsenal, de onde deu o salto para o Barcelona, clube que representou durante duas épocas.

Depois disso seguiram-se duas épocas de empréstimo ao West Ham, tendo seguido para o Rubin Kazan para mais duas épocas depois de ter terminado o contrato com os culé.

Song segue agora para o pequeno país do nordeste africano.