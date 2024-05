Kami Rita bateu, esta quarta-feira, o recorde mundial de mais subidas ao cume do Everest, após ter concluído o percurso pela 30.ª vez.

O alpinista de 54 anos já tornou «habitual» a escalada até ao topo da montanha mais alta do mundo, sendo que a primeira vez que a realizou foi em 1994. Além do Everest, Kami Rita já subiu a outros picos com mais de oito mil metros de altitude, com destaque para o K2 no Paquistão.

Após chegar ao topo do Everest (8.849 metros), o guia de montanha mostrou-se feliz com mais um recorde e pelo reconhecimento, um pouco por todo o mundo.

«Estou feliz com este recorde, mas os recordes acabam sempre por ser quebrados. O facto das minhas escaladas estarem a ajudar o Nepal a ser reconhecido no mundo deixa-me ainda mais satisfeito», confessou o alpinista.