Contratado em janeiro pelo Chelsea ao Vasco da Gama, Andrey Santos foi emprestado ao clube brasileiro até junho, informaram os blues esta quinta-feira.

O médio, que recentemente capitaneou a seleção brasileira que venceu o Sudamericano, não obteve a licença de trabalho necessária para jogar na Premier League e está assim de regresso ao Vasco.

Andrey, de 18 anos, fez toda a formação no Gigante da Colina e entrou na história do clube ao tornar-se no jogador mais jovem neste século a estrear-se na equipa principal superando nomes como Phillipe Coutinho ou Paulinho.