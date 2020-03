O selecionador da Ucrânia, Andriy Shevchenko, comparou este sábado a quarentena necessária durante a pandemia da covid-19 ao acidente nuclear de 1986 em Chernobyl, no seu país natal, quando ainda era criança.

«Vivi um momento parecido, quando tinha nove anos, com Chernobyl», afirmou o antigo futebolista, em declarações à Sky Sport Itália, sublinhando a necessidade de respeitar as regras governamentais e quem está, como os profissionais de saúde, a tentar travar clinicamente a evolução da pandemia.

Shevchenko está em Londres, «trancado em casa há quase dez dias», afirmando estar «bem» de saúde.

«A única solução é respeitar as regras do governo, estar em casa e dar a oportunidade aos médicos de fazerem o seu trabalho, que é enorme. Dos enfermeiros aos voluntários, são eles os heróis do nosso tempo», frisou.