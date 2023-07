A seleção angolana de futebol, orientada pelo português Pedro Gonçalves, está sem dinheiro para a receção a Madagáscar, num jogo decisivo de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN2024), garantiu a Federação Angolana de Futebol (FAF), esta terça-feira.

O facto foi tornado público pelo vice-presidente da FAF, José Carlos Miguel, que explicou que é necessário apoio financeiro. «Nós temos uma operação ultra delicada, que é aquela que nos pode levar à qualificação do CAN em setembro. Temos praticamente as questões todas acauteladas, mas o problema é mais o financeiro, pois, neste momento, estamos com um défice que pode comprometer essa nossa última jornada em casa. Se não houver apoio financeiro, o apuramento ao CAN pode estar comprometido», disse, citado pela Lusa.

Angola e Madagáscar defrontam-se a 3 de setembro, em território angolano, em jogo da última jornada de qualificação para a CAN2024, que se vai disputar em janeiro, na Costa do Marfim.

O Gana lidera o grupo E, com nove pontos, Angola é segunda, com oito, a República Centro-Africana caiu para terceiro, com sete, e Madagáscar é o último, com apenas dois.