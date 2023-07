O Olimpia Liubliana, treinado pelo português João Henrique, venceu esta terça-feira o Valmiera, da Letónia, por 2-1, em jogo da primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O triunfo caseiro da equipa da Eslovénia teve um golo do português Rui Pedro, ex-FC Porto, na circunstância o 2-0, aos 74 minutos, depois de Mustafa Nukic ter inaugurado o marcador, ao minuto 42.

Aos 86 minutos, Meissa Diop reduziu para 2-1, deixando a decisão da eliminatória para a próxima semana.

Quem passar, vai encontrar na segunda ronda o FC Ballkani, do Kosovo, ou o Ludogorets, da Bulgária.

Quarta-feira, os luxemburgueses do Hesperange, liderados pelo português Carlos Fangueiro, têm a primeira mão na Eslováquia frente ao Slovan Bratislava. O vencedor da eliminatória defrontará, na ronda seguinte, os arménios do Urartu ou os bósnios do Zrinjski.

Esta terça-feira, o duelo entre o Hamrun e o Maccabi ficou marcado por confrontos e foi interrompido.